Белгород, 2 июня, 2024, 08:33 — ИА Регнум. Над Белгородом и Белгородским районом средства противовоздушной обороны сбили несколько воздушных целей. Об этом 2 июня сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Министерство обороны России/РИА Новости

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей», ― написал в Telegram-канале глава региона.

Он отметил, что, по предварительной информации, никто не пострадал. При этом после отражения атаки Вооружённых сил Украины повреждения получили шесть жилых домов ― один в Белгороде и пять в селе Севрюково в Белгородском районе. В домах выбило стёкла, осколками посекло фасады и заборы.

Кроме того, повреждения получили пять автомобилей ― в селе Шишино, посёлке Майском, в селе Севрюково и в Белгороде. Также есть повреждения линии электропередачи.

На месте работают оперативные службы.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 1 июня в Белгородской области средства противовоздушной обороны сбили противокорабельную ракету «Нептун» и два беспилотника ВСУ.

В ночь с 31 мая на 1 июня в небе над Белгородом во время действия сигнала ракетной опасности прозвучала серия взрывов. Позднее губернатор Гладков проинформировал, что система ПВО уничтожила на подлёте к городу несколько воздушных целей.

Российские силы ПВО в течение 1 июня неоднократно отражали атаки ВСУ на Белгородскую область. Ночью они уничтожили несколько целей на подлёте к административному центру, около 08:30 сбили два беспилотника, а в 10:45 — ещё два.

2 июня после атаки FPV-дрона в посёлке Ивня Ивнянского района в Белгородской области загорелась кровля коммерческого здания. Никто не пострадал. К месту возгорания прибыли пожарные расчёты.