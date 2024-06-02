Ньюарк, США, 2 июня, 2024, 08:37 — ИА Регнум. Российский боец смешанного стиля (ММА) Ислам Махачев досрочно победил представителя США Дастина Порье в поединке, на кону в котором стоял его титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе на турнире UFC 302 в Ньюарке.

Kamran Jebreili/AP/ТАСС Ислам Махачев

В пятом, последнем раунде россиянин провёл своему оппоненту удушающий приём, чем вынудил американца капитулировать.

Эта защита чемпионского пояса UFC в легком весе стала для Махачева третьей подряд, всего в активе 32-летнего российского бойца 26 побед и одно поражение. Для его 35-летнего оппонента это поражение стало девятым при 30 победах и одном поединке, признанном несостоявшимся.

Как сообщало ИА Регнум, 10 марта Махачев попросил в соцсетях главу UFC Дэйну Уайта найти ему нового соперника. Спортсмен также заявил о желании провести новый поединок.

В середине апреля глава UFC сообщил, что Махачев 1 июня выйдет в октагон против Дастина Порье. Он уточнил, что это будет главным поединком на турнире UFC 302.

В январе Махачев сообщил, что планирует 8 июня провести поединок с американцем Джастином Гэтжи. А в октябре 2023 года Махачев досрочно победил австралийца Александра Волкановски и защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе.