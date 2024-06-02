Пекин, 2 июня, 2024, 08:35 — ИА Регнум. Модуль китайского космического зонда «Чанъэ-6» произвёл успешную посадку на обратной стороне Луны. Об этом 2 июня сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на Китайское национальное космическое управление (CNSA).

Jin Liwang/XinHua/Global Look Press

«Комбинация посадочного и взлетного модулей китайского зонда «Чанъэ-6» успешно прилунилась в предварительно выбранной зоне посадки, расположенной в бассейне Южный полюс — Эйткен», — проинформировало агентство.

По его информации, после успешной посадки модуль проверит состояние и проведёт работы по наладке, а затем произведёт сбор образцов грунта с обратной стороны естественного спутника Земли.

Уточняется, что забор проб грунта произойдёт в автоматическом режиме в нескольких точках после бурения, кроме того, запланирован комплекс научных исследований на месте прилунения.

По данным CNSА, на Землю должно быть доставлено порядка двух килограммов образцов грунта, лунная миссия будет продолжаться в течение 53 дней.

Как сообщало ИА Регнум, 28 мая депутаты Государственной думы России поддержали ратификацию соглашения с Китаем о строительстве Международной научной лунной станции. Его планируется начать в 2025 году и завершить через десять лет.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что потенциал сотрудничества РФ с Китаем в космосе безграничен, как и сам космос. Глава государства отметил, что стороны намерены совместно в том числе осваивать Луну, добавив, что работа в космической отрасли идёт по всем направлениям.

В декабре 2023 года CNSА объявила, что Россия и Китай договорились о совместном строительстве Международной лунной научно-исследовательской станции во время визита в Пекин председателя правительства РФ Михаила Мишустина. Стороны также согласовали участие России в лунном проекте «Чанъэ-7», запуск в рамках которого запланировали на 2026 год.