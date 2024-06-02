Киев, 2 июня, 2024, 08:18 — ИА Регнум. Охлаждение отношений между главой киевского режима Владимиром Зеленским и странами Запада может привести к охоте на западных агентов в украинской политике. Об этом 1 июня сообщило украинское издание «Страна. ua».

Zuma/TASS Глава киевского режима Владимир Зеленский

Политолог Руслан Бортник пояснил изданию, что украинский глава стал позволять себе чаще и ожесточённее спорить с западными послами и прямыми кураторами Киева на местах. Логичным продолжением такого политического курса может стать полная зачистка политического поля от агентов влияния Запада.

По мнению Бортника, зачистку проведут не только методом отставок, но и такими жёсткими способами, как уголовное преследование.

«Те лица и структуры, что представляют интересы коллективного Запада на Украине, могут попасть под каток правоохранительных органов», — предположил Бортник.

Политолог указал, что украинский глава неуклонно переходит для США в разряд «неудобных» союзников и элемент недоверия начнёт усиливаться и влиять на все сферы взаимодействия, в том числе и на военную.

Ранее ИА Регнум сообщало, что глава киевского режима Зеленский отстранил от дел ряд чиновников, которых считают наиболее близкими к администрации США. Отмечается, что после визита на Украину госсекретаря США Энтони Блинкена у Вашингтона начались разногласия с Киевом. Блинкен потребовал таких же усилий в борьбе с коррупцией, как и в военной сфере, что «взбесило» Зеленского.