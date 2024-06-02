Белгород, 2 июня, 2024, 08:17 — ИА Регнум. За ночь российские силы противовоздушной обороны уничтожили три дрона ВСУ над территорией России, сообщили 2 июня в Минобороны.

Евгений Биятов/РИА Новости

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО над территориями Курской и Белгородской областей уничтожены два украинских БПЛА», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что над Азовским морем силы ПВО сбили ещё один дрон.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 1 июня Минобороны проинформировало о двух украинских дронах, сбитых над Белгородской областью. Кроме того, силы ПВО уничтожили противокорабельную ракету «Нептун».

Позже российское оборонное ведомство проинформировало о сбитом над Курской областью украинском БПЛА.