Сингапур, 2 июня, 2024, 08:14 — ИА Регнум. Из-за высокого риска начала конфликта в космосе Канаде необходимо быть сильной в этой сфере. Об этом 1 июня заявил канадский министр обороны Билл Блэр на полях форума по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре, трансляцию которого вёл Международный институт стратегических исследований (IISS).

NASA Earth/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Все мы привыкли полагаться на космические технологии, и потенциал для того, чтобы именно в этом секторе случился конфликт, весьма высок», — сказал он.

По слова Блэра, в связи с этим он обновил венную стратегию Канады и в стране увеличили инвестиции в эту сферу, а также основали космический совет.

«Мы понимаем, что мы должны быть сильны в космосе, а также повсеместно, что наши интересы могут быть поставлены под угрозу», — добавил глава минобороны Канады.

Как сообщало ИА Регнум, 17 мая газета The New York Times написала, что Пентагон собирается создать систему средств, способную защищать американские спутники в космосе и атаковать аппараты других стран в случае конфликта. Уточнялось, что подробности этой программы засекречены, однако в минобороны США начали признавать, что поле битвы всё больше сдвигается в космос.

Общественный деятель и популяризатор отечественной космонавтики Максим Цуканов 18 мая заявил ИА Регнум, что США постоянно разворачивают дискуссию об угрозах милитаризации космоса под предлогом якобы исходящих от их оппонентов угроз. Эксперт отметил, что на самом деле Вашингтон таким образом просто пытается компенсировать свои неудачи «на земле».

В феврале президент России Владимир Путин выразил недоумение в связи с шумихой на Западе из-за якобы планов России разместить ядерное оружие в космосе. Глава государства подчеркнул, что российская сторона всегда была против милитаризации космоса или размещения там ядерного оружия.