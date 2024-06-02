Москва, 2 июня, 2024, 08:05 — ИА Регнум. Российский гроссмейстер Сергей Карякин провёл мастер-класс по игре в шахматы для военнослужащих группировки войск «Центр» Вооружённых сил РФ, 2 июня сообщило Министерство обороны РФ.

Министерство обороны России. Кадр из видео

«Российский гроссмейстер, заслуженный мастер спорта России по шахматам Сергей Карякин провел мастер-класс по игре в шахматы для военнослужащих группировки войск «Центр», выполняющих боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции», — отметили в ведомстве.

Минобороны опубликовало в своём Telegram-канале видеозапись с встречи шахматиста с бойцами. Карякин сыграл с военнослужащими несколько партий.

Он также поинтересовался жизнью и бытом участников спецоперации. Кроме того, гроссмейстер ответил на вопросы самих бойцов и подарил военным подписанную им шахматную доску.

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Как сообщало ИА Регнум, в 2022 году Международная шахматная федерация (FIDE) дисквалифицировала Карякина из-за того, что он поддержал специальную военную операцию России на Украине и политику президента РФ Владимира Путина. Гроссмейстер заявлял, что не будет участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе, поскольку для него это принципиальный вопрос.

В октябре 2023 года Сергей Карякин и Народный фронт передали бойцам 752-го гвардейского мотострелкового полка и других частей в зоне СВО квадрокоптеры, тепловизоры и средства радиоэлектронной борьбы на сумму свыше 31 млн рублей.