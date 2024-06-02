Рим, 2 июня, 2024, 08:00 — ИА Регнум. Участником саммита лидеров стран «Большой семёрки» (G7) станет глава киевского режим Владимир Зеленский. Об этом 1 июня заявила журналистам премьер-министр Италии Джорджа Мелони перед приёмом в честь Дня республики, передаёт агентство Nova.

Vox España Джорджа Мелони

Мелони уточнила, что на встречу приглашены 15 стран и организаций, являющихся внешними партнёрами стран G7. В частности, заявлялось участие президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента ОАЭ Мухаммеда Бен Заида Аль Нахайяна. СМИ сообщали о приглашении на саммит Индии, Бразилии и ЮАР, но уровень их участия пока неизвестен.

Ранее ИА Регнум сообщало, что глава киевского режима намерен посетить мероприятия в честь 80-й годовщины открытия второго фронта в Нормандии и встречу G7 в Италии, чтобы снова обратиться за дополнительной военной поддержкой к западным союзникам. Предполагается, что намеченные поездки дадут украинскому главе шанс за короткое время лично встретиться и переговорить с мировыми лидерами, включая президента США Джозефа Байдена.

50-й саммит «Большой семерки» на высшем уровне пройдет с 13 по 15 июня в городе Бриндизи в Апулии. На встрече лидеры объединения должны обсудить планы по использованию доходов от замороженных российских активов для помощи Украине.

Зеленский впервые принял участие в саммите лидеров «Большой семерки» в мае 2023 года в Хиросиме.