Не менее 45 уклонившихся от мобилизации мужчин погибли при попытке убежать с территории Украины через горы и реки. В пресс-службе Западного регионального управления Госпогранслужбы 1 июня их назвали «жертвами авантюризма или трусости». Обсуждением такого известия ознаменован новый, 830-й день специальной военной операции (СВО).

Иван Шилов ИА Регнум Уклонисты, Украина

При этом украинские пограничники пояснили, что речь идёт только о подтверждённых фактах гибели уклонистов на границе с Евросоюзом, реальное число погибших больше. Отмечается, что только в мае было совершено 10 попыток преодолеть реку Тису вплавь.

О том, что пытающихся переправиться через этот пограничный водоём, чтобы убежать от мобилизации в Румынию, попросту расстреливают, заявлял ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате России Владимир Рогов. Общественный деятель пояснил, что зафиксировано уже несколько десятков таких случаев. По словам Рогова, информация о большом количестве украинцев с огнестрельными ранениями замалчивается румынской стороной по согласованию с США и Евросоюзом.

Тем временем непосредственно в зоне СВО на херсонском направлении российские войска нанесли удары по подразделениям Вооруженных силы Украины (ВСУ) у Нестерянки, Новоандреевки и Тягинки. По словам главы Херсонской области Владимира Сальдо, потери противника составили до 50 боевиков.

О срыве попытки усиления вражеских передовых позиций сообщила группировка «Восток». За сутки российские военные уничтожили более 120 военнослужащих противника, а также четыре автомобиля и четыре пункта боепитания, сообщил 2 июня ТАСС начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

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