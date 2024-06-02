Сингапур, 2 июня, 2024, 07:25 — ИА Регнум. Возможность частичного присоединения к военному объединению AUKUS, куда уже входят Австралия, Великобритания, США, изучает Новая Зеландия. Об этом 2 июня заявила глава минобороны Новой Зеландии Джудит Коллинз, выступая на форуме «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.

Au.usembassy.gov AUKUS. Совместная онлайн-пресс-конференция лидеров США, Великобритании и Австралии

«Новая Зеландия изучает возможности потенциального участия во втором компоненте AUKUS, но любые решения об участии будут приниматься нашим правительством», — пояснила Коллинз.

Глава минобороны страны уточнила, что Новая Зеландия уже тесно сотрудничает со странами AUKUS в области передовых неядерных технологий, которые являются частью второго компонента объединения.

Также Коллинз указала, что Новая Зеландия сотрудничает с Японией, Южной Кореей и со странами НАТО. Министр подчеркнула, что такое сотрудничество позволяет обсуждать вопросы безопасности, которые затрагивают общие интересы, и сотрудничать по ним.

AUKUS был создан Австралией, Великобританией и США в сентябре 2021 года. Альянс сфокусирован в первую очередь на обмене участников информацией и технологиями по строительству атомных подводных лодок, а также на совместной разработке средств военного назначения в восьми сферах.

Предполагается, что альянс AUKUS может быть расширен за счёт государств Индо-Тихоокеанского региона. В связи с этим Россия и Китай выражают озабоченность и призывают участников AUKUS строго выполнять обязательства по нераспространению оружия массового уничтожения.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как подтвердил госсекретарь США Энтони Блинкен, альянс Австралии, Великобритании и США (AUKUS) полностью открыт для взаимодействия с Новой Зеландией и другими партнёрами.

США, Британия и Австралия в рамках военного блока AUKUS планируют разработать новую подводную лодку с ядерной установкой.

Как пояснил президент США Джозеф Байден, подлодки, которые отправят Австралии в рамках блока AUKUS, будут оснащены атомными силовыми установками, но не будут нести ядерное оружие.