Белгород, 2 июня, 2024, 06:58 — ИА Регнум. Власти Белгородской области фиксируют значительные и незначительные разрушения после обстрелов ВСУ, которым регион подвергся утром 2 июня. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Гладков

«Есть разрушения, но мы уже, к сожалению, можем фиксировать значительные и незначительные», — заявил он в видеообращении в своём Telegram-канале.

Глава региона подчеркнул, что в результате атаки никто не пострадал. По словам Гладкова, органы местного самоуправления сейчас проводят подомовой обход территорий.

Губернатор также отметил, что серьезных нарушений несущих конструкций жилых и нежилых помещений удалось избежать. Он уточнил, что восстановительные работы начнутся в максимально короткие сроки.

Гладков также добавил, что с утра проведёт заседание регионального оперативного штаба и заседание правительства области.

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Как сообщало ИА Регнум, в ночь с 1 на 2 июня ВСУ попытались атаковать посёлок Ивня Ивнянского района Белгородской области, применив FPV-дрон. В результате действий украинских военных загорелась кровля коммерческого здания. По данным Вячеслава Гладкова, пострадавших нет.

1 июня над территорией Белгородской области российские средства противовоздушной обороны перехватили противокорабельную ракету «Нептун», две тактические ракеты ТРК «Точка-У» и несколько беспилотных летательных аппаратов.