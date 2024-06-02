Москва, 2 июня, 2024, 06:46 — ИА Регнум. Концерт группы «Пикник» с симфоническим оркестром, перенесённый из-за теракта в «Крокус Сити Холле», состоялся 1 июня в концертном зале «Live Арена» в Москве, об этом сообщает Рен ТВ.

Павел Ищенко ИА REGNUM «Пикник»

Музыканты во главе с вокалистом и фронтменом группы Эдмундом Шклярским исполнили самые известные свои хиты: «У шамана три руки», «Египтянин», «Танго «Чёрная каракатица» и другие. Каждый хит, прозвучавший в необычной обработке, поклонники встречали овациями.

На концерте были предприняты усиленные меры безопасности. Зрителей при входе просили не вносить в зал жидкости, включая воду, а сумки сканировали. Возле концертного зала и в самом зале дежурили сотрудники полиции.

Ранее ИА Регнум сообщало, что музыканты группы «Пикник» и зрители, пришедшие на концерт коллектива в Санкт-Петербурге 27 марта, почтили память жертв теракта в «Крокус Сити Холле». Музыканты приняли решение не отменять концерт в Санкт-Петербурге, а все собранные средства направят раненным в результате теракта и семьям погибших.

Ранее ИА Регнум сообщало, что вечером 22 марта несколько вооружённых людей ворвались в «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник» и открыли стрельбу, а затем подожгли зрительный зал. Жертвами террористов стали 145 человек, включая шестерых детей. Ещё 550 человек числятся пострадавшими. Следственный комитет России по факту произошедшего возбудил уголовное дело по статье «Теракт».

Президент Владимир Путин пообещал, что Россия доберётся до всех бенефициаров и заказчиков теракта в «Крокусе».

Директор ФСБ России Александр Бортников в свою очередь заявил, что никто из тех, кто причастен к террористической атаке на подмосковный «Крокус Сити Холл», не избежит наказания. Он добавил, что украинские спецслужбы имеют к теракту в «Крокусе» непосредственное отношение.