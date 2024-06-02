Пекин, 2 июня, 2024, 05:35 — ИА Регнум. Пекин следует оборонной стратегии неприменения ядерного оружия первым. Об этом заявил 2 июня глава минобороны КНР Дун Цзюнь, в ходе выступления на международном форуме по безопасности «Диалог Шангри-ла» в Сингапуре.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

Глава минобороны Китая напомнил, что Пекин некогда подвергался ядерному шантажу и угрозам, но несмотря на это, он привержен политике неприменения ядерного оружия первым.

Кроме того, Дун Цзюнь указал, что КНР придерживается политики безоговорочного отказа от применения, либо угрозы применения ядерного оружия в отношении стран, ядерным оружием не обладающих, а также в отношении территорий, свободных от ядерного оружия.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявил официальный представитель американского Госдепартамента, Китай в ноябре 2023 года отказался от продолжения переговоров с Соединёнными Штатами Америки по контролю над ядерным оружием.

В свою очередь, пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что странам с крупнейшими ядерными арсеналами стоит их серьёзно сократить, уточнив, что это требование является одним из главных для диалога Пекина с американской стороной.

29 марта обозреватели издания Newsweek написали, что в США выразили беспокойство темпами модернизации устаревшего американского ядерного оружия из-за быстрого развития Китая и «непредсказуемости» России.

В сентябре 2023 года минобороны США опубликовало стратегию по противодействию оружию массового уничтожения. В документе указывается на увеличившийся риск конфликта с применением химического, биологического и ядерного оружия, при этом авторы стратегии назвали Россию и Китай якобы основными угрозами для США в этой сфере.

Министр иностранных дел Сергей Лавровв августе 2023 года подчёркивал, что государственная политика России в области ядерного сдерживания носит исключительно оборонительный характер. Глава МИД добавил, что Москва в полной мере привержена принципу недопустимости ядерной войны, в которой победителей быть не может.