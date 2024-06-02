Анкара, 2 июня, 2024, 05:17 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон получил Вестфальскую премию мира, но продолжает говорить о конфликте с Россией. Об этом написал обозреватель Юджель Одземир в статье для турецкой газеты Evrensel.

Сергей Корсун ИА Регнум Эммануэль Макрон

Автор статьи напомнил, что эту награду учредили по случаю подписания в Мюнстере (Германия) Вестфальского мира, который завершил Тридцатилетнюю войну (1618-1648). Одземир считает, что противоречивое поведение Макрона можно объяснить только его тотальным лицемерием.

Обозреватель также отметил, что французский лидер пытается втянуть в конфликт с Россией канцлера ФРГ Олафа Шольца, который, по словам колумниста, позволяет себе менее агрессивные заявления. Одземир также подчеркнул, что президент Франции в своей речи буквально играл с «красными линиями», о которых говорил глава немецкого правительства.

Автор публикации пояснил, что Шольц ранее призывал не отправлять войска на Украину и не наносить удары по РФ немецким оружием. Обозреватель добавил, что Макрон своими инициативами пытается ещё больше загнать Германию в «трясину» противостояния.

Как сообщало ИА Регнум, 11 мая Эммануэль Макрон заявил, что Европа должна быть готова сдержать Россию, если она продвинется слишком далеко в конфликте на Украине. Президент добавил, что, если европейские страны хотят мира, то мир следует защищать.

27 мая Эммануэль Макрон в ходе официального визита в Германию вновь предупредил, что между Россией и Европой в скором времени может вспыхнуть война. Вместе с тем он уточнил, что конфликта якобы можно избежать, если усилить поддержку Киева.

30 мая французская газета Le Monde, ссылаясь на источники, написала, что Эммануэль Макрон планирует создать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов на Украину. С этой целью Париж ведёт поиск стран, желающих участвовать в обучении бойцов ВСУ на украинской территории.

Лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо указал на то, что Макрон фактически объявит о вступлении Парижа в войну против России, если у него получится создать коалицию западных инструкторов.