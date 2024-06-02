Пекин, 2 июня, 2024, 05:11 — ИА Регнум. Поставок вооружения никогда не осуществлялись Пекином ни России, ни Украине, а экспорт товаров двойного назначения Китай строго контролирует. Об этом 2 июня заявил глава минобороны КНР Дун Цзюнь, выступая на международном форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

«Мы никогда не поставляли оружие ни одной из сторон конфликта. Мы установили строгий контроль за экспортом товаров двойного назначения и никогда не предпринимали ничего, что могло бы воспламенить ситуацию», — подчеркнул Дун Цзюнь.

Глава минобороны Китая добавил, что Пекин всегда занимал ответственную позицию по украинскому вопросу и выбирал между миром и войной мир, а между санкциями и диалогом — диалог.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявил заместитель постпреда КНР при ООН Гэн Шуан на заседании Совбеза всемирной организации, Китай не поставлял оружие ни одной из сторон конфликта на Украине. Дипломат подчеркнул, что КНР, в отличие от США, не собирается извлекать выгоду из украинского кризиса.

Дипломат отметил, что у Китая есть право сотрудничать с Россией в экономической сфере и никто из третьих стран не должен вмешиваться в этот процесс.

17 мая официальный представитель министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь заявил, что Вашингтон несёт прямую ответственность за возникновение и развитие украинского кризиса. Он отметил, что США занимаются поиском врагов и не стремятся к миру.

Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан указал, что у США нет сведений о якобы имеющихся планах Китая передать России оружие для использования на Украине.