Пекин, 2 июня, 2024, 04:20 — ИА Регнум. Успешную посадку совершил модуль космического китайского зонда «Чанъэ-6» на обратной стороне Луны. Об этом 2 июня сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на Китайское национальное космическое управление (CNSA).

Lpi.usra.edu Обратная сторона Луны

«Комбинация посадочного и взлетного модулей китайского зонда «Чанъэ-6» успешно прилунилась в предварительно выбранной зоне посадки, расположенной в бассейне Южный полюс — Эйткен», — уточняется в сообщении.

Отмечается, что модуль зонда «Чанъэ-6» после успешной посадки утром 2 июня проведёт проверку состояния и наладочные работы, которые включают раскрытие солнечных панелей и направленных антенн. Затем аппарат начнёт первую миссию по сбору образцов грунта, которая продлится около двух суток. Пробы лунного грунта будут собираться в автоматическом режиме в нескольких точках с помощью бурения. Кроме того, на месте посадки планируется провести комплекс научных исследований.

Китайское национальное космическое управление отмечает, что на Землю планируется доставить около двух килограммов образцов грунта. Миссия продлится 53 дня.

Ранее ИА Регнум сообщало, что депутаты Государственной думы РФ в ходе пленарного заседания 28 мая поддержали ратификацию соглашения России с Китаем о строительстве Международной научной лунной станции. Строительство лунной станции планируется начать в 2025 году и завершить через десять лет.

Президент России Владимир Путин 17 мая заявил, что потенциал сотрудничества с Китаем в космосе безграничен, подобно самому космосу. Он рассказал, что страны планируют в том числе совместно осваивать Луну, работа в космической отрасли идёт по всем направлениям.

В декабре 2023 года Россия и Китай договорились о совместном строительстве Международной лунной научно-исследовательской станции в ходе рабочего визита в Пекин премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Страны также согласовали участие России в лунном проекте «Чанъэ-7», запуск в рамках которого запланировали на 2023 год.