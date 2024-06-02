Берлин, 2 июня, 2024, 03:28 — ИА Регнум. Ресурсы крупнейшей оппозиционной партии Германии — Христианско-демократического союза (ХДС) — атаковали неизвестные хакеры за неделю до выборов в Европарламент. Об этом 1 июня, сообщила газета Der Spiegel со ссылкой на МВД ФРГ.

Иван Шилов ИА REGNUM Хакер

Представитель МВД пояснил, что масштабы кибератаки пока не поддаются точной оценке, и неизвестно, произошла ли утечка информации. Однако в МВД отметили, что сам характер действий указывает на очень опытного и профессионального хакера.

В ХДС уточнили, что к инциденту относятся со всей возможной серьёзностью и в качестве превентивной меры предосторожности принято решение отключить и изолировать часть IT-структуры.

МВД распространило предостережение касательно кибератак среди всех партий в Бундестаге. К расследованию подключились федеральные ведомства по безопасности информационной техники (BSI) и контрразведка.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Европейский союз пригрозил принять меры против России из-за якобы связи хакерской группы APT28 с российскими спецслужбами. В Евросоюзе утверждают, что Россия якобы использовала услуги хакеров, осуществивших кибератаки на учреждения в Германии и Праге в 2023 году.

Глава МИД Германии Анналена Бербок обвинила Россию том, что та якобы причастна к взлому учётных записей электронной почты членов правления Социал-демократической (СДПГ) и других партий. Власти Германии неоднократно обвиняли в кибератаках российских хакеров. В ноябре прошлого года российских хакеров обвинили во взломе ТЦ Kaufhaus des Westens в Берлине.

Президент России Владимир Путин в феврале 2024 года констатировал враждебный настрой МИД Германии и лично Бербок в отношении Москвы. При этом он подчеркнул, что Бербок и её политика вредят прежде всего самому Берлину, который многое теряет экономически из-за враждебности по отношению к Москве.