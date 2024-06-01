Ивня, Белгородская область, 2 июня, 2024, 02:15 — ИА Регнум. Кровля коммерческого здания загорелась после атаки FPV-дрона в посёлке Ивня Ивнянского района Белгородской области, сообщил 2 июня глава региона Вячеслав Гладков.

Telegram-канал Вячеслава Гладкова

«В результате его детонации в воздухе произошло возгорание кровли коммерческого здания», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Гладков уточнил, что в результате случившегося никто не пострадал. К месту возгорания прибыли пожарные расчеты, которые приступили к его тушению.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 1 июня в Белгородской области средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили противокорабельную ракету «Нептун» и два беспилотника ВСУ. Кроме того, ещё один дрон военные уничтожили в Курской области.

В ночь с 31 мая на 1 июня в небе над Белгородом во время действия сигнала ракетной опасности прозвучала серия взрывов. Чуть позже губернатор Гладков проинформировал, что система ПВО уничтожила на подлёте к городу несколько воздушных целей.

При этом в посёлке Разумное Белгородского района после отражения воздушной атаки загорелась кровля частного жилого домовладения. Также получили повреждения три частных жилых домовладения и один автомобиль.