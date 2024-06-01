Сантьяго, 2 июня, 2024, 02:07 — ИА Регнум. К иску, который ЮАР подала в Международный суд ООН из-за действий израильской армии в секторе Газа, присоединится Чили. Об этом сообщил президент южноамериканской страны Габриэль Борич, его выступление в парламенте транслировалось в эфире телеканала T13.

Габриэль Борич- новый президент Чили. (сс) Gobierno de Chile

Президент Чили указал, что не может перестать выражать возмущение действиями израильской армии в отношении невинных палестинских женщин и детей.

«Эти действия требуют решительного ответа со стороны международного сообщества. Поэтому, помимо отправки гуманитарной помощи Палестине, отзыва для консультаций нашего посла в Израиле и совместного с Мексикой обращения в Международный уголовный суд, я решил, что Чили присоединится к иску, который подала ЮАР против Израиля в Международный суд ООН», — подчеркнул Борич.

Президент Чили уточнил, что уже распорядился, чтобы МИД подготовил бумаги. Он пояснил, что не собирается «выбирать между зверствами», а, безусловно, осуждает террористические атаки ХАМАС и призывает палестинское движение освободить всех заложников.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в декабре 2023 года ЮАР подала в Международный суд ООН в Гааге иск к Израилю по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа. В январе подобный иск подала и Никарагуа.

В МИД Израиля потребовали от своих послов оказать давление на политиков и дипломатов, чтобы те выступили против иска. Обвинения в геноциде в ведомстве назвали «возмутительными, абсурдными и безосновательными».

Международный суд ООН 26 января вынес постановление по иску ЮАР к Израилю о возможном нарушении Конвенции о предупреждении преступления геноцида. По словам председателя суда Джоаны Донохью, речь идёт о причинении серьёзных телесных повреждений, убийствах и намеренном создании жизненных условий, рассчитанных на полное или частичное физическое уничтожение жителей сектора Газа.

Позднее официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик в ходе брифинга сообщил, что генсек направит судебное постановление в Совет Безопасности ООН.

В декабре 2023 года ЮАР подала в Международный суд ООН иск против Израиля, обвинив его в геноциде в секторе Газа. 26 января суд в Гааге в рамках предупредительных мер постановил, что еврейское государство должно принять все необходимые меры для предотвращения геноцида в Газе. 13 февраля власти ЮАР направили в Гаагу экстренный запрос с целью немедленно добиться прекращения военной операции в Рафахе. 6 марта ЮАР вновь обратилась в этот суд со срочным ходатайством о предотвращении голода в Газе.