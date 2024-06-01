Киев, 2 июня, 2024, 01:03 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский опасается, что бывший американский лидер Дональд Трамп в случае победы на президентских выборах в США договорится о завершении конфликта за счёт Украины. Об этом он заявил в интервью британской газете The Guardian.

Иван Шилов ИА Регнум Дональд Трамп

Глава киевского режима считает, что если республиканец пойдёт на такой шаг, то он покажет слабость Соединённых Штатов и станет «президентом-лузером». Кроме того, он подчеркнул, что Украина не будет мириться с таким положением дел. Глава киевского режима также не исключил, что при такой реакции Трамп может отказать Киеву в поддержке.

Он выразил мнение, что из-за подобной политики влияние США в мире ослабнет до минимума и эта страна больше не будет «большим игроком». После этого, по прогнозам главы киевского режима, усилятся лидеры других стран, что спровоцирует третью мировую войну.

Как сообщало ИА Регнум, в конце января Дональд Трамп пообещал, что если он вновь возглавит США, то всего за сутки сможет договориться о завершении украинского конфликта. Он также предостерёг Вашингтон от передачи танков Киеву и призвал к миру.

В середине февраля Трамп предложил предоставлять американскую помощь Украине и Израилю в долг. Тогда он отмечал, что США выделили Киеву уже более $200 млрд.

В начале апреля газета The Washington Post со ссылкой на свои источники выпустила статью, в которой говорилось о том, что Трамп в частной беседе заявил о намерении добиться прекращения конфликта на Украине, заставив киевский режим согласиться с присоединением Крыма и Донбасса к России.