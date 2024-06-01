Нижний Новгород, 1 июня, 2024, 23:44 — ИА Регнум. Самолёт Ил-76 доставил в Нижний Новгород для лечения женщину и четверых детей, пострадавших в результате пожара в жилом доме в Грозном. Об этом 1 июня сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Нижегородской области.

Кадр из видео

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«Спецборт МЧС России доставил пять человек из Грозного в Нижний Новгород для дальнейшего лечения», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В полёте их сопровождали медики. Отмечается, что самолёт, на котором доставили пациентов, оснащён аппаратом искусственного дыхания, кардиомониторами и специальными медицинскими модулями.

В МЧС также уточнили, что пострадавшие поступили в Ожоговый центр Института травматологии Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ).

30 мая появилась информация о хлопке газа в квартире жилого дома в Грозном. В результате происшествия пять человек получили ожоги. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело. По данным следствия, ЧП произошло из-за утечки бытового газа из резинового шланга газовой плиты.

Как сообщало ИА Регнум, в середине января в Махачкале произошёл взрыв газа в частном доме. Все пять человек, которые находились в доме, погибли.