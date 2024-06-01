Вашингтон, 1 июня, 2024, 23:15 — ИА Регнум. Американские военные 4 и 6 июня проведут два плановых испытательных пуска межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III, сообщило 1 июня Командование космических сил США на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

US Air Forces Запуск МБР Minuteman III

Их осуществят с базы Ванденберг в штате Калифорния. Командование уточнило, что целью испытаний станет проверка готовности и эффективности американских сил ядерного сдерживания.

Предыдущий пуск Minuteman III, намеченный на февраль 2024 года, военные отложили из-за ремонтных работ на испытательном полигоне Рейгана на острове Рой-Намюра (Тихий океан). Также отмечается, что США заблаговременно уведомили Россию о предстоящих испытаниях.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2023 года США также провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с ИА Регнум заявил, что Вашингтон пошёл на такой шаг после появления новостей о том, что российские комплексы Р-28 «Сармат» встали на боевое дежурство.

20 октября 2023 года стало известно о том, что Соединённые Штаты провели подземные испытания на полигоне в Неваде. Американские власти объявили об этом в день, когда Государственная дума России приняла законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

14 мая 2024 года США провели субкритическое испытание на ядерном полигоне в штате Невада. Их осуществили в соответствии с добровольно объявленным мораторием на ядерные взрывные испытания в Главной подземной лаборатории субкритических экспериментов (PULSE).