Ростов-на-Дону, 1 июня, 2024, 23:07 — ИА Регнум. Почти в три раза, с 15 до 43,2 гектара, возросла площадь лесного пожара в Тарасовском районе Ростовской области. Об этом 1 июня сообщила пресс-служба МЧС России.

МЧС

Информация о пожаре в Ефремово-Степановском участковом лесничестве в Тарасовском районе поступила в 15:15 мск, площадь горения составила 15 гектаров. К 21:00 мск огонь охватил площадь 37 гектаров. По состоянию на 22:00 мск площадь пожара составляет 43,2 гектара.

В борьбе с лесным пожаром задействованы более 400 человек и около 120 единиц техники, включая вертолёт Ми-8 МЧС России. Авиаборт выполнил 12 сбросов, объём которых составил 42 тонны.

Ранее ИА Регнум сообщало о возгорании лесной подстилки в Тарасовском лесничестве. Причиной возгорания, предположительно, стал удар молнии. 1 июня пожар удалось ликвидировать на площади 169 гектаров.

26 мая в Бурятии по решению республиканского оперативного штаба по охране лесов от пожаров ввели запрет на посещение лесного массива. Подчёркивалось, что в республике сложилась непростая лесопожарная обстановка. Для недопущения чрезвычайных ситуаций нахождение в лесах запретили.

7 мая стало известно, что пожары пришли в Иркутскую область. Начались они в лесных массивах. Потом загорелись дома в Братске и Вихоревке: расстояние между населёнными пунктами — 45 километров. На борьбу со стихией бросили более 40 человек пожарных и 20 единиц техники.