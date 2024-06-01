В Запорожской области два человека погибли при обстреле ВСУ
ВСУ обстреляли село Новогоровка в Запорожской области, погибли два человека
Токмак, Запорожская область, 1 июня, 2024, 23:03 — ИА Регнум. Украинские войска нанесли удар по частному сектору села Новогоровка в Токмакском районе Запорожской области, сообщил 1 июня глава региона Евгений Балицкий.
По его информации, в результате атаки погибли два человека — 36-летняя женщина и ее 13-летняя дочь.
«Женщина погибла на месте, девочка скончалась в реанимации, не приходя в сознание», — написал он в своём Telegram-канале.
Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших. Он пообещал, что власти окажут помощь их семьям.
Как сообщало ИА Регнум, 30 мая ВСУ нанесли удар беспилотником по Запорожской области, из-за чего пострадала электроподстанция. Без света осталась часть жителей города Каменка-Днепровская и села Великая Знаменка.
31 мая украинская армия дважды атаковала подстанцию в городе Пологи в Запорожской области. При второй атаке два специалиста Пологовской РЭС получили осколочные ранения.