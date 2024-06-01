Токмак, Запорожская область, 1 июня, 2024, 23:03 — ИА Регнум. Украинские войска нанесли удар по частному сектору села Новогоровка в Токмакском районе Запорожской области, сообщил 1 июня глава региона Евгений Балицкий.

ТАСС/Александр Полегенько

По его информации, в результате атаки погибли два человека — 36-летняя женщина и ее 13-летняя дочь.

«Женщина погибла на месте, девочка скончалась в реанимации, не приходя в сознание», — написал он в своём Telegram-канале.

Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших. Он пообещал, что власти окажут помощь их семьям.

Как сообщало ИА Регнум, 30 мая ВСУ нанесли удар беспилотником по Запорожской области, из-за чего пострадала электроподстанция. Без света осталась часть жителей города Каменка-Днепровская и села Великая Знаменка.

31 мая украинская армия дважды атаковала подстанцию в городе Пологи в Запорожской области. При второй атаке два специалиста Пологовской РЭС получили осколочные ранения.