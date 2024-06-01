Вашингтон, 1 июня, 2024, 22:43 — ИА Регнум. Человечество обнаружит много интересного на спутниках Юпитера. Такое предположение сделал 1 июня американский миллиардер и глава компании SpaceX Илон Маск на своей странице в соцсети X.

Trevor cokley

Внимание Маска привлекла публикация научно-популярного паблика Black Hole («Чёрная дыра»), посвященная планете Каллисто — второму по величине спутнику Юпитера.

«Мы обнаружим много чего интересного на спутниках Юпитера», — так прокомментировал Маск публикацию.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил американский предприниматель Илон Маск, человечество сможет колонизировать галактику, но для этого человечеству нужно «продержаться» как цивилизации хотя бы один миллион лет. Цивилизация такого возраста сможет легко колонизировать галактику Млечный Путь.

При этом в начале апреля Маск предупредил, что человечеству грозит исчезновение через несколько столетий, если оно не предпримет чрезвычайных мер, чтобы это предотвратить.

Кроме того, Маск рассчитал, что для колонизации Марса потребуется как минимум один миллион человек и несколько миллионов тонн грузов. По словам бизнесмена, проект осуществится на базе ракеты Starship 3 — новейшей модели, вмещающей больше грузов, чем предыдущие версии. Всё необходимое, по мнению Маска, можно будет доставить на Марс в течение 20 лет.