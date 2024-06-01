Курск, 1 июня, 2024, 22:22 — ИА Регнум. Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила в небе над Курской областью беспилотник ВСУ, сообщило 1 июня Министерство обороны России.

Mil.ru

По информации ведомства, его обезвредили приблизительно в 20:30 по московскому времени.

«Около 20:30 мск дежурными средствами над территорией Курской области уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь с 28 на 29 мая ВСУ сбросили на жилые дома с двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) взрывные устройства в посёлке Тёткино Глушковского района Курской области. Один из дронов удалось сбить российским военным.

Из-за атаки вспыхнули пожары в двух домах, трёх дворовых постройках и гараже. Все возгорания были оперативно ликвидированы.

1 июня силы ПВО уничтожили над Белгородской областью две тактические ракеты ТРК «Точка-У», противокорабельную ракету «Нептун» и несколько беспилотников, запущенных украинской армией.