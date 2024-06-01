Москва, 1 июня, 2024, 21:55 — ИА Регнум. Второй международный турнир по фиджитал‑спорту «Игры будущего» пройдёт в 2025 году в Объединённых Арабских Эмиратах, сообщил 1 июня в Telegram-канале руководитель проекта Игорь Столяров.

ТАСС/Алеев Егор

«Следующие «Игры Будущего» пройдут в Объединённых Арабских Эмиратах (в простонародии Дубай)», — написал он.

Столяров отметил, что специально решил сообщить эту новость 1 июня, в День защиты детей. Он добавил, что были предложения объявить об этом в День танкиста в сентябре, но дети — главнее.

Как сообщало ИА Регнум, впервые «Игры будущего» прошли в Казани. Старт им дал 21 февраля президент РФ Владимир Путин. Он назвал турнир даром России мировой спортивной семье. Глава государства также отметил, что зарождение идеи объединить спорт и киберспорт в России является закономерным. Президент подчеркнул, что эти игры свободны от двойных стандартов, политической конъюнктуры и дискриминации.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко 2 марта сообщил, что общее количество просмотров игр достигло 2,2 млрд. Это означает, что проект состоялся, отметил он. Замглавы правительства также заявил, что фиджитал-соревнования начали проводить в 63 странах.