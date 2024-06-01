Красноярск, 1 июня, 2024, 21:31 — ИА Регнум. Пятеро подростков в селе Байкит в Красноярском крае угнали автомобиль «Волга», принадлежащий отцу одного из них, и разбились, при этом двое несовершеннолетних погибли на месте, сообщил 1 июня Telegram-канал «112».

Иван Шилов ИА Регнум

По информации журналистов, подростки в возрасте 13–14 лет украли ключи от машины и поехали кататься. Автомобиль вскоре вылетел с дороги и попал в кювет.

Кроме двух погибших до приезда скорой парней двое получили тяжёлые травмы, их повезли в больницу. Один из подростков получил небольшие травмы.

Как сообщало ИА Регнум, 12 мая стало известно о падении в реку автомобиля с пятью подростками. Они катались с нарушениями ПДД ночью в посёлке Рощино, их заметил полицейский патруль и начал преследовать. Машина с подростками упала в воду возле моста. Оказалось, что в автомобиле были подростки в возрасте от 14 до 16 лет, двое погибли.

В январе в Башкирии погиб в ДТП 16-летний чемпион по воркауту Всероссийских пляжных игр Сергей Батяев. Кто-то продал ему автомобиль, и подросток с 14-летним приятелем врезался в грузовик. Отец спортсмена заявил, что хочет найти того, кто продал машину несовершеннолетнему.