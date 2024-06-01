Кимры, Тверская область, 1 июня, 2024, 21:20 — ИА Регнум. Уголовное дело возбудили в отношении жителя города Кимры Тверской области, который отобрал у инвалида продукты. Об этом 1 июня сообщил RT со ссылкой на региональное управление МВД.

Кадр из соцсети

Отмечается, что в ходе оперативно-разыскных мероприятий мужчина был установлен и задержан. Это ранее судимый местный житель.

В отношении него возбудили уголовное дело по статье о разбое (ч. 2 ст. 162 УК РФ).

Ранее в местных соцсетях появилась информация, что вечером 29 мая молодой человек — инвалид возвращался из магазина и присел на скамейку. К нему подошли двое мужчин, издевались над ним, после чего забрали продукты.

Следственный комитет сообщил, что по данному факту организована проверка. Кроме того, инициирована передача уголовного дела, возбужденного органами полиции, в производство СК. Глава ведомства Александр Бастрыкин дал поручение представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

Как передавало ИА Регнум, правоохранительные органы задержали в Самаре мужчину, напавшего на девушку-инвалида, которая находилась за рулем такси. По информации ведомства, мужчина, который ехал в автомобиле в качестве пассажира, повредил дверь машины, выходя из неё. Из-за этого у него возник конфликт с девушкой. Мужчина, отказываясь признать свою вину, нанес девушке побои. Кроме того, он также угрожал потерпевшей убийством и применил насилие в отношении её подруги, которая также имеет инвалидность. По факту случившегося возбудили четыре уголовных дела.