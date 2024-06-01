Тула, 1 июня, 2024, 20:48 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» сохранил место в Российской премьер-лиге, обыграв тульский «Арсенал» по сумме двух стыковых матчей. В ответном встрече нижегородский клуб одержал победу в гостях со счётом 2:0.

Телеграм-канал ФК «Пари НН»

На 18-й минуте гол забил защитник «Пари НН» Кирилл Боженов, а 58-й мяч в свои ворота срезал игрок «Арсенала» Эрвинг Ботака-Иобома.

Первый матч завершился победой «Арсенала» со счётом 2:1. Таким образом, по сумме двух встреч команда «Пари НН» сохранила право выступать в премьер-лиге.

По итогам сезона-2023/24 премьер-лиги «Пари НН» занял 13-е место. «Арсенал» стал четвёртым в турнирной таблице Первой лиги.

Как передавало ИА Регнум, 29 мая «Арсенал» одержал победу над «Пари НН» в первом стыковом матче. Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счётом 2:1. Тогда в составе тульской команды голы забили Максим Кайнов и Эрвинг Ботака-Иобома. При этом Ботака-Иобома забил мяч в свои ворота.

Екатеринбургский «Урал» по итогам стыковых игр вылетел из премьер-лиги, проиграв тольяттинскому «Акрону», который впервые вышел в РПЛ.