Белгород, 1 июня, 2024, 20:20 — ИА Регнум. Российские средства ПВО, находящиеся в Белгородской области, вечером 1 июня сбили в небе над регионом противокорабельную ракету «Нептун» и два беспилотника, запущенные ВСУ, сообщила пресс-служба Минобороны.

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«Над территорией Белгородской области уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата и одна противокорабельная ракета «Нептун», — говорится в сообщении.

Минобороны уточнило, что украинская армия предприняла попытку террористической атаки в период с 18:00 до 19:30 мск.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что в ходе обстрелов Белгорода с украинской стороны повредило кровлю многоквартирного дома, фасады 12 домов и 16 автомобилей. В других населённых пунктах осколки от дронов пробили кровли в пяти частных домах, повредили четыре хозпостройки и четыре автомобиля. Также в селе Борки от падания дрона выбило окна в одной квартире многоквартирного дома. Данных о пострадавших нет.

Как сообщало ИА Регнум, в российские силы ПВО в течение 1 июня неоднократно отражали атаки ВСУ на Белгородскую область. Ночью они уничтожили несколько целей на подлёте к административному центру, около 08:30 сбили два беспилотника, а в 10:45 — ещё два.

Также силы ПВО сбили днём 1 июня над Белгородской областью две тактические ракеты «Точка-У», запущенные украинской армией. Вечером они уничтожили ещё два украинских дрона.

Военный корреспондент Евгений Поддубный 1 июня заявил, что ВСУ начали применять для ударов по Белгородской области снаряды РСЗО M142 HIMARS. По его информации, российские войска сбили над регионом 10 таких боеприпасов.