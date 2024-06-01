Москва, 1 июня, 2024, 20:28 — ИА Регнум. В России не утихает дискуссия о возможном запрете ношения никабов. Различные точки зрения среди мусульманской общины на этот счёт в беседе с «Газетой.Ru» представил исламовед, профессор МГЛУ Роман Силантьев.

Petar Milošević

Так, муфтий Татарстана Камиль Самигуллин высказался против запрета на ношение никабов в России, призвав с уважением относиться к вероубеждениям друг друга.

В свою очередь муфтий Волгоградской области Бата Кифах предложение по запрету никабов поддержал. Против никабов также выступил глава мусульман Северного Кавказа муфтий Исмаил Бердиев и муфтий Чечни Салах Межиев.

«Сначала женщина надевает на себя никаб, а в будущем к нему добавляется пояс с взрывчаткой», — заявил Межиев.

Российский мусульманский религиозный, общественный и политический деятель, первый заместитель председателя Духовного управления мусульман России Дамир Мухетдинов посчитал, что давать оценки можно в критериях уместности или неуместности, но не в критериях моральности или традиционности.

«Никаб на порядок более традиционен для России, чем мини-юбки или открытые декольте», — считает Мухетдинов.

По его словам, доводы лоббистов запрета хиджабов не выдерживают критики.

Исламовед Силантьев в этой связи напомнил о резонансных заявлениях Мухетдинова, из-за которых в 2013 году разразился скандал между муфтием Чеченской Республики Султаном Мирзаевым и Мухетдиновым, который также рассуждал на тему внешнего вида мусульман. Тогда досталось главе Чечни Рамзану Кадырову, который, по мнению Мухетдинов якобы «надел какие-то бусики». Мирзаев на это заявил, что Мухетдинов ничего не понимает в религиозной атрибутике. Более того, муфтий Чечни заявил, что такие люди как Мухетдинов не имеют никакого отношения к исламу.

После этой истории покойный ныне учитель Мухетдинова Умар Идрисов принёс извинения за своего ученика. Идрисов тогда заявил, что не считает его более своим учеником, и с трудом верит, что человек с такими качествами может искренне веровать.

Как сообщало ИА Регнум, 29 мая муфтий Волгоградской области Бата Кифах заявил, что Священное Писание в исламе не предписывает женщинам закрывать лицо, назвав ношение никабов пришлой традицией. Он объяснил, что женщины должны носить хиджаб, то есть покрывать голову, но оставлять открытым лицо. По его мнению, прячут лицо, как правило, сторонники радикальных взглядов.

Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов 26 мая заявил, что Духовное управление мусульман России поддержит запрет на ношение никаба, если будет доказана связь этого предмета одежды с экстремизмом. На это мусульмане заявили, что никаб вообще не имеет никакого отношения к религии ислама, потому находится вне рамок шариата. Кроме того, никаб затрудняет идентификацию личности, что необходимо для обеспечения общественной безопасности.

Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев 21 мая предложил запретить ношение никаба в России. Он назвал это вынужденной мерой, направленной на снижение рисков экстремизма.