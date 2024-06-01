Вашингтон, 1 июня, 2024, 19:47 — ИА Регнум. Первый пилотируемый запуск корабля Starliner американской компании Boeing к Международной космической станции (МКС) вновь отложили. Американское космическое агентство NASA вело прямую трансляцию.

NASA

Старт был запланирован на 12:25 по времени Восточного побережья США (19:25 мск). Однако о том, что подготовка приостановлена, объявили за 3 минуты 50 секунд до запуска.

Причины отмены запуска, как и новая дата полёта, пока не называются.

Предполагается, что новая попытка старта должна состояться в резервные дни. Ранее сообщалось, что это 2, 5 и 6 июня.

Как передавало ИА Регнум, запуск корабля Starliner к МКС должен был состояться ещё 6 мая, но также был отложен. Причиной отмены запуска стала неисправность кислородного клапана второй ступени ракеты-носителя. На борту Starliner на орбиту впервые должны были отправиться двое астронавтов — Бэрри Уилмор и Сунита Уильямс.