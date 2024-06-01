Москва, 1 июня, 2024, 19:32 — ИА Регнум. В Москве вечером 1 июня прогнозируется град и сильный ветер. Об этом сообщило столичное управление МЧС в Telegram-канале.

Министерство сельскогохозяйства Ставропольского края

«В ближайшие один-два часа с сохранением до 23:00 1 июня местами по Москве ожидается кратковременный дождь, гроза, град. При грозе усиление ветра с порывами до 15 м/с», — говорится в сообщении.

В связи с этим ведомство рекомендовало водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей, избегать внезапных манёвров, парковать автомобиль вдали от деревьев.

Пешеходам рекомендовано обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, не оставлять детей без присмотра.

Как ранее передавало ИА Регнум, 30 мая научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в Москве 30-градусная жара в начале следующей недели сменится на комфортную летнюю погоду с температурой воздуха от +22 до +27 градусов.

31 мая один человек погиб и около 20 пострадали во время урагана в Карачаево-Черкесии. Глава республики Рашид Темрезов поручил региональному минздраву оказать необходимую помощь пострадавшим, проверить все лечебные учреждения, попавшие в зону неблагоприятных погодных условий.