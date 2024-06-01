Москва, 1 июня, 2024, 19:19 — ИА Регнум. Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия Вооружённых сил России нанесли удар по месту дислокации разработчиков заданий дронов ВСУ, заявил 1 июня на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Министерство обороны РФ

«Нанесён удар по месту размещения группы технических специалистов, разрабатывавших полётные задания для ударных беспилотных летательных аппаратов», — сказал он.

Генерал добавил, что в общей сложности за сутки российские войска нанесли удары по скоплениям живой силы и военной техники украинской армии в 116 районах. Кроме того, ВС России отработали групповой удар высокоточным оружием по украинским объектам энергетики, которые обеспечивали работу ВПК, а также по складам ВСУ с западными вооружениями.

29 мая Конашенков сообщил, что российская армия уничтожила склад с морскими дронами, цех сборки БПЛА и авиационную технику противника. Всего за сутки ВС РФ нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в 188 районах.

Представитель Минобороны также 30 апреля сообщил об уничтожении ангара ВСУ, где собирали легкомоторные ударные беспилотные самолёты, и двух военных складов. Кроме того, российские войска нанесли удары по подразделениям и военной технике противника в 108 районах.

Министр обороны России Андрей Белоусов 31 мая заявил, что украинская армия несёт большие потери в зоне СВО. Только в мае ВСУ потеряли более 35 тыс. бойцов, 2,7 тыс. единиц техники, в том числе танки Abrams и Leopard, боевые самолёты и вертолёты, а также комплексы РСЗО и беспилотники.