Париж, 1 июня, 2024, 19:14 — ИА Регнум. Австралийский теннисист Ник Кирьос назвал позорным поведение россиянина Андрея Рублёва в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») с итальянцем Маттео Арнальди.

(сс) si. robi.

Рублёв по ходу встречи неоднократно бил ракеткой по корту и пинал ногами свою скамейку.

«Забавно, как журналисты выбирают формулировки «мы видели ваши эмоции и то, как много они для вас значат» вместо простого выражения — «позор», — написал Кирьос в соцсети X.

Рублёв проиграл Арнальди со счётом 6:7 (6:8), 2:6, 4:6. После матча он объяснил своё поведение потерей контроля над собой после второго брейк-пойнта соперника во втором сете.

Как сообщало ИА Регнум, 26 мая Рублёв в матче первого круга «Ролан Гаррос» в четырёх сетах обыграл японца Таро Дэниэла. Игра завершилась со счётом 6:2, 6:7, 6:3, 7:5. Матч длился более трёх часов. Во втором круге он одержал победу над испанцем Педро Мартинесом-Портеро — 6:3, 6:4, 6:3.