Вашингтон, 1 июня, 2024, 18:32 — ИА Регнум. Американские миллиардеры решили поддержать экс-президента США Дональда Трампа на предстоящих выборах главы государства. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на заявления бизнесменов с Уолл-стрит.

IMAGO/hoo-me.com MediaPunch/Global Look Press Дональд Трамп

Издание утверждает, что число представителей американской элиты, вставших на сторону Трампа, выросло после обвинительного приговора экс-президенту по делу о подлоге финансовой отчётности.

Отмечается, что речь идёт в том числе о тех бизнесменах, которые отвернулись от Трампа после штурма Капитолия 6 января 2021 года.

По информации агентства, причиной стали деньги — в рамках предвыборной кампании Трамп пообещал снизить налоги для богатых и ослабить регулирование, тогда как действующий президент Джо Байден выступает за обратное.

Как заявляет Bloomberg, в число сторонников Трампа вошли основатель инвестиционной компании Blackstone Стивен Шварцман, входящий в число 40 богатейших людей в мире, и глава частной инвесткомпании 1789 Capital Омид Малик.

Как сообщало ИА Регнум, 30 мая жюри присяжных в Нью-Йорке вынесло обвинительный вердикт Трампу в подлоге финансовой документации в собственной компании Trump Organization с целью выплаты $130 тысяч бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс. Суд пока не вынес приговор, ожидается, что его огласят 11 июля. Экс-главе Белого дома грозит 136 лет лишения свободы. В истории США до этого бывших президентов ни разу не признавали виновными в уголовном преступлении.

По информации Reuters, свыше половины сторонников Республиканской партии на предстоящих выборах президента США планируют голосовать за Трампа, несмотря на вынесенный присяжными обвинительный вердикт. Отмечается, что 56% зарегистрированных избирателей-республиканцев заявили, что это дело не окажет влияния на их голос.

Американский предприниматель Илон Маск выразил уверенность в том, что вердикт в отношении экс-президента подорвал уверенность в правовой системе США. Он считает, что теперь все находятся в зоне риска, поскольку в стране начали привлекать к уголовной ответственности за такие пустяки.

Сам Трамп назвал себя политзаключённым, но он отметил, что никогда не сдастся. Он добавил, что оспорит обвинительный приговор. Политик также напомнил, что его предвыборный штаб предлагает всем желающим помочь ему в победе на выборах, сделав денежные пожертвования.

Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в США фактически идёт устранение политических соперников.