Тверь, 1 июня, 2024, 18:07 — ИА Регнум. 1 июня в деревне Волговерховье Тверской области стартовал юбилейный XXV Волжский крестный ход. Митрополит Тверской и Кашинский Амвросий возглавил литургию в Спасо-Преображенском соборе Ольгинского женского монастыря, после чего совершил чин малого водоосвящения на истоке Волги.

Пресс-служба правительства Тверской области XXV Волжский крестный ход

В торжественном открытии крестного хода приняли участие губернатор Тверской области Игорь Руденя, сенатор РФ Людмила Скаковская, депутат Госдумы РФ Юлия Саранова, председатель Законодательного собрания Тверской области Сергей Голубев, семьи бойцов специальной военной операции, многодетные семьи и другие почётные гости.

В этом году главной святыней Волжского крестного хода, который проходит под девизом «Отцовство и материнство — благословенный дар Божий», является икона покровителей семьи, любви, верности и многодетности — святого благоверного великого князя Михаила Тверского и святой благоверной княгини и инокини Анны Кашинской с частицами их мощей.

Пресс-служба правительства Тверской области Освящение истока Волги

«Начало Волжского крестного хода с освящения колыбели великой русской реки — это не только дань уважения старинной, ещё дореволюционной традиции, но и очень важный символ наших сегодняшних дней. Здесь Волга, самая крупная река Европы, рождается из небольшого родника и лишь потом набирает силу и становится полноводной. Так и большая, дружная, счастливая семья рождается в супружеском союзе мужчины и женщины, укрепляется рождением детей, — отметил Игорь Руденя. — На примере родных ребёнок учится заботиться о других, трудиться и любить Отечество. В семье он формируется как целостная личность. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин объявил 2024-й год Годом семьи и подчеркнул, что большая многодетная семья — это философия жизни нашего общества, ориентир всей государственной стратегии».

Пресс-служба правительства Тверской области XXV Волжский крестный ход

К торжественному открытию Волжского крестного хода сегодня подготовлена концертная программа, в которой принимают участие фольклорный музыкальный ансамбль «Казачий круг» из Москвы, солист Русского народного хора имени М. Пятницкого Павел Арламов, народный вокальный ансамбль «Жар-птица» из Твери. В течение всего дня для гостей работает полевая кухня, проводятся мастер-классы, а ремесленники и монастыри Тверской области представляют свою продукцию. Маршрут крестного хода общей протяжённостью порядка 800 км будет проходить по 12 муниципалитетам Тверской области и Дубнинскому району Московской области. Участники посетят Ржевскую, Тверскую и Сергиево-Посадскую епархии. Завершится Волжский крестный ход 14 июня в Калязине.