Москва, 1 июня, 2024, 17:50 — ИА Регнум. Семья актрисы, телеведущей и заслуженной артистки России Анастасии Заворотнюк, по личным причинам, объявила о запрете на съёмку гроба, сообщил 1 июня корреспондент KP.RU.

Михаил Климентьев/ТАСС

«Уже предупредили, что нельзя фотографировать гроб», — сообщил корреспондент, ссылаясь на разговоры собравшихся возле Покровского женского монастыря.

По данным издания, большая часть собравшихся оказалась солидарна с родственниками Заворотнюк.

Церемония прощания с актрисой состоялась 1 июня в Покровском монастыре. Проститься с актрисой пришли сотни человек. У монастыря выстроились многометровые очереди её поклонников.

Проститься с Заворотнюк приехали пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка, актёр Геннадий Хазанов, генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный, серебряный призёр Олимпиады-2002 в танцах на льду Илья Авербух, исполнительница Лолита Милявская и певец Григорий Лепс.

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Звезду сериала «Моя прекрасная няня» Анастасию Заворотнюк похоронили на аллее деятелей искусств на Троекуровском кладбище.

Актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк скончалась в ночь на 30 мая. Ей было 53 года. Актриса пять лет боролась с серьёзной опухолью головного мозга, глиобластомой. Состояние актрисы, как сообщалось, ухудшилось в последние две недели.

Заворотнюк часто жаловалась на головные боли, которые не снимал ни одни препарат. Она долгое время находилась в клинике. Её лечением занимались как российские, так и зарубежные специалисты. Близкие Заворотнюк редко давали какие-либо комментарии относительно её болезни.

В конце лета 2019 года Заворотнюк перестала появляться на публике и прекратила актёрскую карьеру. Наибольшую популярность ей принесла роль в сериале «Моя прекрасная няня» (2004–2008 гг). Среди её работ в кино выделяют фильмы «Страсти по Бумбарашу» (2002 год), «Код апокалипсиса» (2007 год), «Шекспиру и не снилось» (2007 год) и сериал «Аманда О» (2010 год). Заворотнюк также была ведущей программ «Танцы со звёздами» и «Танцы на льду».