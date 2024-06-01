Лондон, 1 июня, 2024, 17:55 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин жёстко предупредил страны Запада, что эскалация конфликта на Украине может привести к тяжёлым последствиям в глобальном масштабе, заявила 31 мая британская газета The Daily Express.

Kremlin Pool/Global Look Press Президент РФ Владимир Путин

В публикации оценили выступление российского лидера в Ташкенте, когда он комментировал заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга и ряда политиков из стран альянса, призывающих разрешить киевскому режиму наносить удары западным дальнобойным высокоточным оружием по территории России.

«Путин сделал жёсткое предупреждение Западу в связи с эскалацией конфликта на Украине, подчеркнув, что это может привести к тяжелым глобальным последствиям», — говорится в публикации.

Журналисты обратили внимание на то, что Путин призвал политиков серьёзно оценить, с чем могут столкнуться их страны. Он также задался вопросом, как себя поведут США, учитывая паритет с Россией в стратегических вооружениях. Кроме того, он отметил роль стран НАТО в конфликте и особенно призвал к осторожности европейские страны.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 28 мая в ходе пресс-конференции в Ташкенте посоветовал политикам стран, входящих в Североатлантический альянс, понять, что их призывы разрешить наносить удары переданным Западом оружием по территории России могут спровоцировать серьёзные последствия. Он отметил, что Столтенберг должен знать, что применение высокоточного оружия невозможно без использования космических средств разведки и привлечения высококлассных специалистов. Президент подчеркнул, что особенно о последствиях должны думать в Европе, так как там страны, как правило, занимают небольшую территорию с очень высокой плотностью населения.

Столтенберг 27 мая очередной раз заявил, что поддерживает снятие ограничений на удары западным оружием по российской территории. Он отметил, что ряд стран уже сделали это, и призвал остальные государства поступить так же. Поводом для заявлений генсека НАТО стало успешное наступление российских войск в Харьковской области.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 28 мая заявил, что и Верховный главнокомандующий, и командование российской армии знают, как отвечать на удары по территории России, и готовят необходимые меры противодействия. Он также указал на отсутствие единой позиции на Западе по поддержке киевского режима, есть те, кто задаётся вопросом, нужно ли продолжать эскалацию.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев 31 мая назвал опасным заблуждением в НАТО, что участие отдельных стран в ударах по российской территории не грозит вовлечением всего блока в конфликт. Ответ России может быть таким, что альянс не сможет остаться в стороне. Политик также не исключил применения Россией ядерного оружия.