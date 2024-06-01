Будапешт, 1 июня, 2024, 17:44 — ИА Регнум. Намерение Украины продолжать военные действия приведет к её собственной гибели, поэтому ей нужны переговоры о мире. Об этом 1 июня заявил премьер-министр страны Виктор Орбан на митинге в Будапеште, который прошёл после «Марша мира» в поддержку политики, направленной против эскалации украинского конфликта.

Lev Radin/Global Look Press Виктор Орбан

«Отказ от мира означает смерть для Украины», — заявил он, призвав к прекращению огня и началу переговоров об урегулировании.

Орбан подчеркнул, что опасные идеи и планы о победе над Россией с помощью западных технологий абсолютно нереалистичны.

Как ранее передавало ИА Регнум, Орбан заявил, что Венгрия хочет помешать Европе вступить в войну с Россией и знает, как это сделать. По его словам, нужно не допустить реализации опасных планов ЕС и НАТО, ведущих к расширению украинского конфликта, и проголосовать на выборах в Европарламент за партии, выступающие за мир.

Тысячи человек вышли на улицы Будапешта, чтобы принять участие в «Марше мира» против вовлечения Венгрии в конфликт на Украине и развязывания НАТО новой войны в Европе.

Орбан 27 мая заявил, что действия лидеров ЕС создают риски начала третьей мировой войны. Он призвал европейские страны взять ситуацию в свои руки, оказать воздействие на Евросоюз и не допустить того, чтобы развившийся в Брюсселе «военный психоз» повлиял на ситуацию в мире.

Как указал ИА Регнум политолог-американист Рафаэль Ордуханян, заявление Орбана свидетельствует о его понимании всей серьёзности ситуации и говорит о глубоком кризисе внутри НАТО. По словам эксперта, премьер понимает, что в случае эскалации боевые действия развернутся у венгерских границ и Венгрия будет вынуждена участвовать в конфликте, что является беспрецедентным для НАТО.