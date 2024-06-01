Белгород, 1 июня, 2024, 17:53 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны 1 июня сбили ещё два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

РИА Новости

Атаку Вооружённые силы Украины (ВСУ) предприняли в 15:30.

«Дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской области уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата», — сообщили в ведомстве.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что несколько воздушных целей сбили на подлете к Белгороду. Информация о пострадавших не поступала, добавил Гладков. В результате двух обстрелов прямых попаданий снарядов в жилые дома и возгораний не зафиксировано.

Это не первая атака ВСУ на область за 1 июня. Как сообщало ИА Регнум, в 10:45 ПВО сбили два беспилотника самолётного типа. Также российские военные предотвратили атаку в 8:30. На область летели ещё два дрона самолётного типа.

В ночь на 1 июня российская система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила на подлёте к Белгороду несколько воздушных целей. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков отметил, что, по предварительной информации, никто не пострадал. В посёлке Разумное Белгородского района после отражения воздушной атаки загорелась кровля частного жилого домовладения. Пожар оперативно ликвидировали. Кроме того, получили повреждения три частных жилых домовладения и один автомобиль, добавил губернатор.