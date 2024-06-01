Тольятти, Самарская область, 1 июня, 2024, 17:51 — ИА Регнум. Тольяттинский футбольный клуб «Акрон» уступил екатеринбургской команде «Урал» в ответном стыковом матче за право на участие в Российской премьер-лиге, однако выиграл по сумме двух встреч и впервые в своей истории вышел в РПЛ.

Степан Ноздрев/ТАСС

Игра состоялась на поле стадиона «Кристалл» в Тольятти и закончилась в пользу гостей со счётом 2:1.

В составе екатеринбургской команды дубль оформил хорватский защитник Силвие Бегич (74-я и 79-я минуты), автором единственного гола хозяев стал венесуэльский нападающий Андрес Понсе (47-я).

В первом матче «Акрон» обыграл «Урал» со счётом 2:0. Таким образом, по итогам двух матчей тольяттинский клуб выиграл со счётом 3:2 и впервые в истории будет выступать в РПЛ, а команда из Екатеринбурга перейдёт в Первую лигу.

Как сообщало ИА Регнум, 30 мая «Урал» уволил Виктора Гончаренко с поста главного тренера после поражения от «Акрона» в первом стыковом матче. Руководство екатеринбургского клуба отметило, что команде необходимы перемены.

«Урал» 25 мая уступил московскому ЦСКА в матче 30-го тура РПЛ со счётом 2:0, заняв в итоге 14-е место в турнирной таблице 14-е место. В результате этого клуб из Екатеринбурга вынужден был принимать участие в стыковых матчах за право остаться в высшей лиге российского футбола.