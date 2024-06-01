Будапешт, 1 июня, 2024, 17:20 — ИА Регнум. Венгрия хочет помешать Европе вступить в войну с Россией и знает, как это сделать. Об этом 1 июня заявил премьер-министр страны Виктор Орбан на митинге после «Марша мира» в поддержку политики, направленной против эскалации конфликта на Украине.

Dominika Zarzycka/Global Look Press Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

«Перед нами стоит гигантская задача, которой у нас ещё никогда не было. Нам нужно помешать Европе вступить в войну, которая приведёт её к собственной гибели», — сказал Орбан.

Он добавил, что правительство Венгрии знает, как это сделать.

По словам политика, нужно не допустить реализации опасных планов ЕС и НАТО, ведущих к расширению украинского конфликта, и проголосовать на предстоящих выборах в Европарламент за партии, выступающие за мир.

Как ранее сообщало ИА Регнум, тысячи человек вышли на улицы Будапешта, чтобы принять участие в «Марше мира» против вовлечения Венгрии в конфликт на Украине и развязывания НАТО новой войны в Европе. Как заявил директор по связям с общественностью правящей партии «Фидес» Тамаш Менчер, марш станет чётким сигналом провоенным силам.

27 мая Орбан заявил, что действия лидеров ЕС создают риски начала третьей мировой войны. Он призвал европейские страны взять ситуацию в свои руки, оказать воздействие на Евросоюз и не допустить того, чтобы развившийся в Брюсселе «военный психоз» повлиял на ситуацию в мире.

Как указал ИА Регнум политолог-американист Рафаэль Ордуханян, заявление Орбана свидетельствует о его понимании всей серьёзности ситуации и говорит о глубоком кризисе внутри НАТО. По словам эксперта, премьер понимает, что в случае эскалации боевые действия развернутся у венгерских границ и Венгрия будет вынуждена участвовать в конфликте, что является беспрецедентным для НАТО.

31 мая Орбан заявил, что Европа вступила во вторую из трёх стадий подготовки к войне с Россией. По его словам, у военного конфликта три фазы — обсуждение, подготовка и разрушение.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков согласился со словами венгерского премьера. По его словам, сейчас в Европе происходит нагнетание провоенных настроений и разжигание предвоенной истерики. Ранее Песков отмечал, что страны НАТО и в первую очередь США провоцируют Украину на продолжение конфликта с Россией. Он напомнил, что в течение последних недель члены блока сделали много воинственных заявлений и вышли на новый виток нагнетания напряжённости.