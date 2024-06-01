Киев, 1 июня, 2024, 17:20 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что экс-президент США Дональд Трамп, который намерен вновь баллотироваться на пост главы государства, станет «лузером», если поддержит идею компромисса с Россией.

Antonio Nava/Global Look Press Дональд Трамп

«Я не понимаю, неужели он хочет быть президентом-лузером? Давайте представим, что Трамп стал президентом и решил закончить военные действия за счёт Украины. Например. И каким-то образом получил подтверждение от Путина, что это стоп, это всё. Украинцы не будут с этим мириться, но он тогда может сказать, что не даёт нам никакой поддержки, а Украина без оружия не сможет воевать» — заявил Зеленский в интервью The Guardian.

Зеленский отметил, что ранее просил бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона повлиять на Трампа после того, как республиканцы в Конгрессе шесть месяцев препятствовали передаче Украине помощи в размере 61 млрд долларов. Зеленский добавил, что в результате у бывшего премьера состоялся разговор с Трампом.

Как сообщало ИА Регнум, 4 мая стало известно, что Трамп разработал некий мирный план завершения конфликта на Украине. Уточнялось, что он не собирается раскрывать его до выборов в США, которые пройдут в ноябре. В ходе предстоящей предвыборной кампании политик планирует сосредоточиться на обещаниях завершить конфликт на Украине. Таким способом он намерен привлечь на свою сторону избирателей, выступающих за мирное урегулирование украинского кризиса, писали СМИ.

11 апреля один из американских каналов сообщал, что бывший президент США Дональд Трамп в случае своей победы на выборах президента США в 2024 году может сразу начать добиваться переговоров России и Украины. Отмечалось, что он будет использовать военную помощь США Украине как рычаг, чтобы усадить обе стороны за стол переговоров.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 30 мая заявил, что пока трудно себе представить диалог о мире с Украиной. По словам дипломата, начало мирного урегулирования конфликта сомнительно, учитывая то, что в Киеве правит «партия войны». Лавров подчеркнул, что Москва готова к переговорам с Киевом, однако мирный процесс не должен превратиться в передышку, которой Украина воспользуется для перегруппировки войск.

28 мая президент России Владимир Путин заявил, что Россия и Украина давно бы договорились, если бы украинскими военными командовали те, кто руководствуется национальными интересами, а не интересами хозяев Киева в Европе и за океаном.