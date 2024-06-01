Москва, 1 июня, 2024, 17:03 — ИА Регнум. Иностранцам, находящимся на территории России, планируют разрешить пользоваться убежищами в мирное и военное время. Соответствующие поправки в постановление о порядке создания объектов гражданской обороны разработало МЧС. Проект документа опубликовали на федеральном портале проектов нормативных актов.

Zamir Usmanov/Global Look Press

В действующей редакции постановления правительства, приятой 29 ноября 1999 года, прописано, что для совместного укрытия населения используются имеющиеся защитные сооружения гражданской обороны и (или) под защитные сооружения гражданской обороны в период мобилизации и в военное время приспосабливают заглубленные помещения и другие сооружения подземного пространства, включая метрополитены.

Министерство предлагает уточнить, что под «населением» подразумевают не только россиян, но и иностранных граждан, мигрантов и лиц без гражданства, находящиеся на территории страны.

МЧС также предложило создать мобильные убежища модульного типа для защиты от воздействия всех видов современного оружия, в том числе ядерного и химического.

Как сообщало ИА Регнум, в России могут появиться мобильные убежища модульного типа для защиты населения от воздействия всех видов оружия, в том числе ядерного, химического, биологического, обычных средств поражения и поражающих концентраций опасных веществ. С такой инициативой выступило МЧС.

Проектом постановления правительства предполагается возведение объектов с применением полносборных сооружений и конструкций, в том числе блок-модульного типа или других материалов. Также предложили внести корректировки в определения терминов «убежище», «противорадиационное укрытие» и «санитарно-обмывочный пункт».

В пояснительной записке к документу МЧС указало на недостаточное количество имеющихся защитных сооружений гражданской обороны для обеспечения укрытия всего населения. Так, многие заглублённые помещения и другие сооружения подземного пространства технически невозможно приспособить под защитные сооружения.

В России уже разработали мобильное убежище модульного типа, получившее название «КУБ-М». Оно вмещает 54 человека и технический блок и предназначено, в частности, для защиты от светового излучения ядерного взрыва и радиоактивного загрязнения.

Летом 2023 года МЧС сообщало о проработке правовых механизмов использования любых подземных сооружений в качестве укрытий для населения в случае военного конфликта.

В 2024 году в Белгороде, который с начала проведения спецоперации регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ, установили первые модульные укрытия из железобетона. Их разместили на остановках и в местах скопления людей.