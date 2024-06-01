Москва, 1 июня, 2024, 16:34 — ИА Регнум. Страны «Большой семёрки» и Европейский союз изучают способы затянуть «гайки» в отношении банков, которые используют Систему передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС) — российский аналог SWIFT, сообщило 1 июня агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Aleksander Polyakov/Global Look Press

«В рамках нового пакета санкций Еврокомиссия предложила ввести ограничения для кредиторов, использующих систему передачи финансовых сообщений российского Центробанка, для обхода санкций», — говорится в материале.

Авторы статьи отмечают, что использование СПФС в 2023 году выросло почти в три раза по сравнению с 2022 годом. В настоящее время системой пользуются более 150 иностранных банков примерно в 20 странах, включая Китай, Белоруссию, Армению, Таджикистан и Казахстан.

Как рассказали источники, Евросоюз стремится согласовать новый пакет санкций до саммита G7 в Италии, однако несколько стран выступили против полного запрета СПФС из-за опасений, что такой шаг может повлиять на законные транзакции и навредить двусторонним отношениям с третьими странами.

Среди других санкционных мер, обсуждаемых G7, звучали предложения включить в список банки третьих стран, якобы помогающие России уходить от санкций, а также ужесточить юридические требования к компаниям и включить больше физических и юридических лиц из третьих стран.

В 2022 году несколько крупных российских банков отключили от международной платежной системы SWIFT. Россия запустила СПФС в тестовом режиме в 2014 году, а в 2017 году система заработала в полном объёме. В ЦБ заявили, что к СПФС к началу 2024 года подключились 557 банков и компаний, в том числе 159 нерезидентов из 20 стран. В конце 2022 года количество нерезидентов едва превышало сотню.

В январе председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что многие страны задумались об альтернативах для существующей системы SWIFT, так как она стала рискованной. Она пояснила, что бизнес, заинтересованный в развитии экономических, торговых, инвестиционных отношений, обязательно будет искать замену существующей системе.

Президент России Владимир Путин 17 мая заявил, что Вашингтон сам подрывает доверие стран к доллару и его роли мировой резервной валюты. Глава государства назвал большой глупостью и огромной ошибкой со стороны американских политических элит ограничивать платежи с Россией.

В декабре 2023 года президент отмечал, что финансовая система, в основе которой преобладание доллара и евро, дискредитирована, как и ведение расчётов исключительно через западные банки и систему SWIFT. Путин тогда указал на то, что международную платежную систему с успехом замещает система расчёта в национальных валютах.