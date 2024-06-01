Москва, 1 июня, 2024, 16:33 — ИА Регнум. Ветеранам спецоперации, получившим инвалидность, с 1 июня начинают выдавать автомобили с ручным управлением. Об этом сообщила глава фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Виталий Невар / РИА Новости

«Буквально 2 апреля у нас с вами была встреча, где мы отчитывались о своей работе, рассказывали о своей работе и выступили с инициативой о создании такой возможности, как техническое средство реабилитации — предоставлять ребятам автомобили с ручным управлением», — отметила она.

Глава фонда уточнила, что такие автомобили предназначены для бойцов, которым уже невозможно поставить протезы и у которых двойная ампутация ног, а также для тех, кто прикован к инвалидному креслу.

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Она добавила, что Госдума оперативно поддержала эту инициативу, 6 мая были внесены поправки в федеральный закон, а 29 мая издан соответствующий указ.

«И мы уже 1 июня начинаем выдавать автомобили нашим героям», — сказала Цивилёва.

Как сообщало ИА Регнум, ветеранов спецоперации с инвалидностью будут обучать вождению на автомобилях с ручным управлением. В апреле Анна Цивилёва и председатель ДОСААФ генерал армии Александр Дворников подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве. Ветеранам, которые успешно пройдут такую подготовку, будет предложено официально трудоустроиться на должность инструктора по вождению, чтобы обучать других людей с инвалидностью. Помимо этого, героев спецоперации будут вовлекать в военно-патриотические мероприятия и работу с молодёжью.