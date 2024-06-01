Будапешт, 1 июня, 2024, 16:44 — ИА Регнум. Тысячи человек вышли на улицы Будапешта, чтобы принять участие в «Марше мира» против вовлечения Венгрии в конфликт на Украине и развязывания НАТО новой войны в Европе.

Кадр из видео

Сбор людей начался в 12:00 по московскому времени на одной из сторон Цепного моста, затем активисты отправились на остров Маргит в 14:00, сообщало издание ORIGO

«Европейские лидеры горят военной лихорадкой. После отправки денег, оружия и военной техники они уже планируют военную помощь Украине. Фактически президент Франции открыл бы дебаты о применении ядерного оружия. Мы должны остановить военное безумие!» — гласит заявление организаторов шествия «Форума гражданского альянса».

Во время шествия десятки тысяч участников митинга держали в руках национальные флаги, таблички с названиями своих городов и плакаты в поддержку правящей партии «Фидес».

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«Сила мира должна быть продемонстрирована. Марш станет чётким сигналом провоенным силам. Мы будем защищать мир в стране», — заявил директор по связям с общественностью партии Тамаш Менчер.

Депутат от партии «Фидес» Моника Дунай отметила, что безумие войны должно закончиться, а мир стать единственным верным решением.

Как сообщало ИА Регнум, 27 мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что действия лидеров Европейского союза создают риски начала третьей мировой войны. Он призвал европейские страны взять ситуацию в свои руки, оказать воздействие на Евросоюз и не допустить того, чтобы развившийся в Брюсселе «военный психоз» повлиял на ситуацию в мире.

Также Орбан раскритиковал идею возвращения в ЕС всеобщего воинского призыва. По его словам, Будапешт выступает против того, чтобы такие решения принимались без учёта мнения народа Венгрии.

Как указал ИА Регнум политолог-американист Рафаэль Ордуханян, заявление премьера свидетельствует о его понимании всей серьёзности ситуации и говорит о глубоком кризисе внутри НАТО. По словам эксперта, премьер-министр понимает, что в случае эскалации боевые действия развернутся у венгерских границ и Венгрия будет вынуждена участвовать в конфликте, что является беспрецедентным для НАТО.

31 мая Орбан заявил, что Европа вступила во вторую из трёх стадий подготовки к войне с Россией. По его словам, у военного конфликта три фазы — обсуждение, подготовка и разрушение.

Позднее в этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков согласился со словами Орбана. По его словам, сейчас в Европе происходит нагнетание провоенных настроений и разжигание предвоенной истерики. Ранее Песков отмечал, что страны НАТО и в первую очередь США провоцируют Украину на продолжение конфликта с Россией. Он напомнил, что в течение последних недель члены блока сделали много воинственных заявлений и вышли на новый виток нагнетания напряжённости.