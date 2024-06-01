Брюссель, 1 июня, 2024, 16:05 — ИА Регнум. Мессенджер Telegram представляет проблему для Европы, заявила вице-президент Еврокомиссии по вопросам ценностей и прозрачности Вера Юрова агентству Bloomberg.

Silas Stein/Global Look Press

«Telegram — это проблема», — сказала она.

По её мнению, мессенджер подконтролен российским властям и особенно распространён в восточных странах — членах ЕС, в которых есть русскоязычное меньшинство.

По словам еврочиновницы, Россия и другие «враждебно настроенные» страны якобы могут злоупотреблять отсутствием регулирования Telegram и распространять «фейки» в Евросоюзе.

Юрова также заявила, что Еврокомиссия хочет узнать, сколько пользователей Telegram живёт в ЕС. Она утверждает, что если их окажется более 45 млн, то в отношении мессенджера будут применены разнообразные ограничения.

Как ранее сообщало ИА Регнум, руководитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесён в РФ в список террористов и экстремистов) 22 апреля назвал Telegram проблемой для национальной безопасности Украины. По его словам, опасность состоит в том, что любой житель страны может создать в этом мессенджере канал и писать в нём всё, что посчитает нужным, якобы прикрываясь свободой СМИ. Также он добавил, что Telegram читают все. А это, по мнению главы ГУР, несёт разрушительный эффект внутри Украины.

Председатель Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Украины Ольга Герасимюк заявила, что киевские власти обсуждают с Евросоюзом регулирование работы Telegram. Она пояснила, что предложение Киева внести мессенджер в перечень цифровых платформ, которые подлежат регуляции, позволит его блокировать и штрафовать. Также она предложила запретить украинским чиновникам и государственным организациям заводить аккаунты в Telegram.

Идею заблокировать неподконтрольный Telegram киевский режим обсуждает давно. Владелец и ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с ИА Регнум заявил, что эта идея Киева вряд ли осуществима.

Политолог Юрий Светов в комментарии для корреспондента ИА Регнум указал, что Telegram мешает киевскому режиму сделать единственным источником информации о ситуации на Украине подконтрольные Киеву СМИ.